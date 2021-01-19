Согласно проведенным опросам, многие россияне оценивают свое состояние здоровья как «хорошее». Однако, к сожалению, такие оценки не сильно соответствует «тревожной статистике» по росту хронической заболеваемости, а также смертности среди граждан нашей страны. Такие данные рассказал kp.ru Генетик, геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев.«К печальным итогам можно отнести недостаток растительных продуктов в питании россиян», - отметил эксперт.Москалев рассказал о том, что значительно помогает снизить риски смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний - две ведущие причины преждевременного ухода из жизни россиян. По его словам, масштабные наблюдения показали, что в этом может помочь употребление не менее трех порций овощей и двух порций фруктов. Он уточнил, что овощи и зелень лучше добавлять в каждый прием пищи.Кроме того, специалист обратил внимание на физическую активность: в неделю следует уделять хотя бы 75 минут кардионагрузок средней интенсивности и делать пару силовых тренировок, которые «надежно повысит эффективность иммунной системы, что сейчас наиболее актуально, а также снизит онкологические и кардио-респираторные риски».Как писал сайт kp.ru, Москалев также назвал регионы, жители которых наиболее привержены здоровому образу жизни. Согласно приведенным данным, список лидеров возглавляет Ингушетия.