В Кремле пока нет официальной позиции по введению паспортов для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавируса, но уже прорабатываются разные варианты этой идеи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.- Это был один из вопросов на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, и эта тема была зафиксирована в перечне поручений, который был подписан по итогам большой пресс-конференции. Поэтому, так или иначе, какой-то официальной позиции сейчас нет. Я вам не могу ее озвучить. Но тема циркулирует, ее прорабатывают, - рассказал журналистам официальный представитель Кремля.Отвечая на вопрос о QR-кодах в разных регионах России, Песков отметил, что необходимо дополнительное разъяснение этого предложения: что QR-коды будут давать гражданам.Глава президентской пресс-службы также заявил, что в Кремле не изучают вопрос свободного выезда за границу граждан, обладающих ковид-паспортами, если их введут.Ранее сайт KP.ru сообщал, как оформить сертификат о вакцинации от коронавируса на сайте Госуслуг.