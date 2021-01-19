Компания «Газпром» не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смены политической ситуации. Такое заявление сделано в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.В сообщении отмечается, что при реализации крупных международных проектов «Газпрома», среди которых «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», кампания сталкивались с рисками, которые связанны с «изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов».В заявлении говорится о том, что в некоторых случаях такие изменения политической ситуации могут привести к тому, что реализация проекта станет «невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта».Напомним, накануне газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники заявила, что Вашингтон планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который задействован в строительстве «Северного потока - 2», а также собственника судна – компании «КВТ-Рус». Правительство Германии уже сообщило, что «с сожалением» приняло к сведению решение США ввести новые ограничение, направленные против строительства газопровода.