В Израиле продлили ранее введенный из-за коронавируса двухнедельный тотальный карантин еще на десять дней – до конца месяца. Власти еврейского государства пояснили, что рост заболеваемости COVID-19 не позволяет пока отменить строгие ограничения, срок действия которых должен был закончиться 21 января.«Правительство решило продлить тотальный карантин на 10 дней, до 31 января 2021 года», - цитирует совместное заявление канцелярии премьера страны и израильского Минздрава радио Kan.Напомним, как писал сайт kp.ru, введенный в стране 27 декабря карантин 7 января ужесточили до тотального. Израильтянам запрещено выезжать за пределы своих населенных пунктов, ходить друг к другу в гости, собираться в группы более пяти человек в помещениях и более десяти – на улице, а также без уважительной причины отходить от своих домов более чем на один километр.