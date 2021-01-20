Посольство России направило в госдепартамент США ноту с требованием немедленно устранить проблемы со связью в российском генконсульстве в Нью-Йорке, где пару дней назад были отключены все городские телефонные линии.«В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», - говорится в заявлении дипмиссии.В посольстве добавили, что такая ситуация неприемлема: из-за отсутствия связи наши соотечественники в Нью-Йорке не могут записаться на консульский прием, а у дипломатов нет возможности звонить по служебным вопросам.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепе заявили, что российская сторона не сообщала им ни о каких проблемах со связью и не обращалась за помощью по этому вопросу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАмериканцы отключили в Генконсульстве России в Нью-Йорке все телефонные линииВторые сутки Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке остается без телефонной связи. Без каких-либо уведомлений американская сторона отключила все без исключения телефонные линии Генконсульства (подробности).