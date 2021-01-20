Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса и падение цен на нефть спровоцировали дефицит бюджета 58 регионов России из 85. Наиболее заметным он стал для Кемеровской и Тюменской областей, а также для Удмуртии, сообщается в предварительных данных Казначейства.Совокупный дефицит бюджетов достиг 762,2 миллиарда рублей, что составляет 5% от совокупного объёма бюджетных доходов регионов, сообщает РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.Также отмечается, что в Кемеровской области бюджетный дефицит составил 21%, в Тюменско1 - 20%, в Удмуртской Республике 16%, а в Ямало-Ненецком административном округе, Башкортостане и Архангельской области - по 14%.