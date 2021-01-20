Трамп помиловал двух рэперов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.

Ранее рэпер Лил Уэйн сознался в незаконном хранении заряженного позолоченного пистолета, который он пытался взять с собой в самолет. Рэпера остановили в зоне досмотра в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Он был отпущен под залог в 250 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации президента.

Помилование от президента США получил и рэпер Кодак Блэк. Он ранее сознался, что незаконным способом приобрел нескольких видов оружия.

Трамп помиловал и бывшего мэра Детройта Куаме Килпатрика, который должен был отбывать в тюрьме 28 лет по делу о коррупции.

Всего Дональд Трамп помиловал 70 человек и еще 73-м смягчил наказание.

Напомним, что 20 января, Дональд Трамп покинет пост президента США. Новым главой государства станет демократ Джо Байден.