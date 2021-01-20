"Тренд идет на снижение": Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

В России наблюдается тренд на снижение заболеваемости COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России.

"Тренд идет на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тысяч населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств", - сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что цифры по выявлению инфекции на территории страны стали значительно ниже. Попова также отметила, что по количеству тестирований на коронавирус на 100 тысяч населения Россия входит в тройку лидеров.

Напомним, что с 18 января в нашей стране по указу президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения. До этого указом президента в столице проводилась масштабная вакцинация. В Москве было установлено 70 прививочных пунктов.

Согласно данным министра здравоохранения, в регионы направлено более 375 тысяч доз вакцины.

Прививка выполняется препаратом, разработанным центром имени Гамалеи, "Спутник V". Препарат был зарегистрирован летом 2020 года и стал первой в мире вакциной от коронавируса.