РФПИ подал заявку на регистрацию прививки "Спутник V" в ЕС

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

В фонде уточнили, что 20 января ВОЗ начнет процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы запланирован на февраль.

Сказано, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для ученых, создавших "Спутник V". Всего во встрече участвовало 20 международных специалистов, сообщает РИА Новости.

Разработчикам "Спутника V" в течение семи-десяти дней должны направить рекомендации по итогам встречи.

Напомним, что "Спутник V" стал первым препаратом в мире для профилактики коронавирусной инфекции. Он создан учеными центра имени Гамалеи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 11 августа. По указу президента 18 декабря в России началась массовая вакцинация населения. Ранее прививочные пункты были открыты в Москве. Вакцину могут сделать все желающие бесплатно.