В Роскосмосе объяснили, почему на МКС отключилась система кондиционирования

На МКС отключилась система кондиционирования воздуха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции отключилась из-за особенностей её работы. Скоро её запустят снова, сообщили в "Роскосмосе".

- Её [системы кондиционирования] включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает, - передаёт РИА Новости слова представителей пресс-службы Роскосмоса.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами об отключении одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте МКС.

В модуле "Звезда" установлены две системы кондиционирования воздуха, и обе дублируют друг друга.