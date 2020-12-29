На борту Международной космической станции продолжается утечка воздуха из российского модуля. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, на сколько опасна данная ситуация, и действительно ли станция находится в таком плохом состоянии, что на ней все начинает рушиться.- Есть проблемы, но они не связаны со старением станции, а скорее всего, с определенными изменениями, которые со временем происходят с таким сложным гигантским домом в открытом космосе. На него ведь воздействует и жизнь людей внутри станции, и работа приборов, определенные элементы которых выходят наружу, микрометеориты. Но каких-то реальных угроз, по крайней мере, на сегодняшний день, когда мы с вами работаем в эфире, ничего такого не происходит, - рассказал руководитель госкорпорации, отвечая на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса.Дмитрий Рогозин сообщил, что в настоящее время ведутся работы по поиску утечки, будет проводиться отсечение отсеков на американском сегменте. В скором времени специалисты найдут причину этой ситуации.Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что на МКС есть большие запасы воздуха. В феврале туда отправят грузовик «Прогресс», который также привезет все необходимое: прежде всего, привезет приборы для более детального изучения причин утечки воздуха со станции.- Я бы отнес это все к регламентным работам с приборами. Это займет определенное время, может быть, несколько месяцев нового, 2021 году. Эту течь, эту щель, ее не видно даже, она практически невидимая. Возможно, это какой-то элемент старого шва, которых много. Сколько было сварки на всех модулях станции. Поэтому это герметизируется легко изнутри, и течь прекращается, - рассказал Дмитрий Рогозин.Напомним, что небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года ее скорость возросла в пять раз. Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, четыре американских космонавта астронавта, а также японский.