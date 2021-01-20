Украина потребовала «покаяния» от России Фото: REUTERS

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба захотел «покаяния» от российского президента: он заявил, что когда-нибудь глава России приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам. Об этом министр заявил в интервью газете «День».

При этом глава МИД Украины отметил, что его слова вовсе не являются шуткой.

- Я не говорю, какой именно президент. Но однажды такой визит обязательно произойдет, - утверждает Дмитрий Кулеба.

По мнению политика, следует «разъединить в сознании» западных стран представление о России и Украине на всех уровня, поскольку это два независимых государства с абсолютно разными политическими векторами. Это он назвал одной из стратегических задач Киева на сегодняшний день.

Вместе с тем украинский министр заявил, что Россия является «травмой для Украины». По его мнению, с Россией связан худший период истории его страны. Дмитрий Кулеба отметил, что украинские власти должны взять в свои руки процесс урегулирования отношений с Москвой и занять в нем лидерскую позицию, ведь в противном случае «Россия сделает это на своих условиях».

Тем временем советник делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут примириться за один день.