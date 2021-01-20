Россия и Украина могут примириться за один день, заявили в Киеве

В Киеве считают, что Россия и Украина могут примериться за один день. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович выразил мнение об отношениях России и Украины.

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире - президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что ускорить процесс смогут санкции и давление со стороны Европы, а также перемена власти в США.

"Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил Арестович.

Напомним, что отношения Москвы и Киева усугубились на фоне ситуации в Донбассе. Украина считает, что Россия вмешивается во внутренние дела страны. Россия считает обвинения Киева неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что народ Украины навсегда останется для России братским.