Джозеф Байден прибыл в Капитолий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден прибыл в Капитолий, где сегодня вечером состоится его инаугурация. Менее чем через два часа демократ принесет присягу на верность американской Конституции.

Местные телеканалы провели прямой эфире, где видно, как Джозеф Байден и его жена – новая первая леди США Джилл Байден выходят из бронированного автомобиля и поднимаются по ступеням здания Капитолия.

Торжественное мероприятия стартует в течение часа. Сперва присягу принесет избранная вице-президент Камала Харрис. В полдень по местному времени (в 20:00 по московскому) сам Байден. После этого новый американский президент выступит с программной речью.

Незадолго до этого, Дональд Трамп со свой супругой покинули Белый дом и направились в штат Флорида на вертолете, так и не дождавшись инаугурации Джозефа Байдена.