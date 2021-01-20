Риэлтор объяснил, как уйти от «серой» схемы сдачи жилья в аренду Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-президент Российской Гильдии Риелторов Олег Самойлов объяснил, как сделать рынок аренды жилья прозрачным. Для того, чтобы собственники сдавали жилье в открытую, нужно подключать налоговые льготы.

По оценкам экспертов, около 60 процентов наемной недвижимости находится в

- Если исключать из базы налогообложения сумму, внесенную за аренду, то многие будут заинтересованы в заключении «белого» договора, - отметил Самойлов в беседе с ФАН.

Эксперт отметил, что рынок аренды в России начал постепенно возвращаться к докризисным показателям. Спрос на съемное жилье постепенно восстанавливается.

Тем временем, в 2020 году объем выданных в России ипотечных кредитов установил исторический рекорд и достиг 4,3 трлн рублей. Это произошло благодаря льготной ипотеке под 6,5%, которую запустили в стране. Это привело к росту стоимости квадратного метра, но аналитики полагают, что в первой половине 2021 года стоимость жилья стабилизируется, а возможно немного снизится, сообщает RT.