Матвиенко: Ковид-паспорта в России не нужны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Специальные паспорта вакцинации для тех, кто сделал прививку против коронавируса, в России не нужны, поэтому так называемые «ковид-паспорта» в нашей стране и вводиться не будут. Об этом заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, «или из-за недопонимания, или из-за каких-то других причин эта тема в неправильном ключе излагается, масштабируется».

«Никто не говорил, что в России будут вводиться «ковидные паспорта», - сказала она, отметив, что такие документы совершенно не нужны.

Как пояснила спикер Совфеда, «речь шла о том, что ведется электронный регистр вакцинируемых, это правильно». Валентина Матвиенко также напомнила, что «вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная».

Она отметила, что люди думают, будто «это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности».

«Нет, конечно, не будет такого», - добавила она.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что электронный сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса с 1 января можно получить на сайте госуслуг.. «Вакцинный паспорт» при необходимости можно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении, их уже получили около 34 тысяч россиян.

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