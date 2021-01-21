Венгрия одобрила вакцину от коронавируса «Спутник V»

Венгрия одобрила вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия одобрила российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», а также англо-шведской вакцины AstraZeneca.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Таким образом, Венгрия стала первой страной Евросоюза, официально разрешивший применение российской вакцины на своей территории. Препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки в Венгрии.

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая получила образцы российской вакцины от коронавируса для исследования. 28 декабря страна получила первую партию «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, а в январе - марте страна должна получить все необходимые дозы вакцины.