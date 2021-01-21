Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру в помещении Фото: Артем КИЛЬКИН

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как легко найти скрытую камеру в помещении. Для начала нужно хорошо изучать само место, где находится человек.

Если камеру спрятали целенаправленно, то, скорее всего, она будет находиться среди других предметов, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Особенно внимательно стоит осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и электронику.

Если в комнате темно, то на помощь придет обычный фонарик на телефоне. С ним надо пройтись по комнате. Если где-то будут видны блики света, то велика вероятность, что именно в этом месте находится скрытая камера. А от ее объектива отражается свет.

Кроме этого, эксперт советует обратить внимания на зеркала. Камеры часто прячут за ними, пишет "Прайм".

Еще один, который поможет найти скрытую камеру - это специальные программы. Они отображают все подключенные к интернету устройства в комнате.

- Находятся они в свободном доступе, и их можно найти через поисковиков. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие, - добавил Мясоедов.