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Политика

В российскую армию впервые поступил новейший разведывательный комплекс "Пенициллин"

Его детекторы способны засечь даже хлопок дверью
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Вооружённые силы России поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин", сообщил генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

- В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию, - приводит слова Михеева агентство РИА Новости.

Комплекс способен искать огневые позиции орудий, миномёты, РСЗО и стартовые позиции зенитных и тактических ракет, при этом одновременно корректировать стрельбы своей артиллерии, а вся аппаратура комплекса размещается на базе высокопроходимого грузовика КамАЗ.

В декабре 2018 года завершились испытания комплекса "Пенициллин". Как сообщал тогда сайт KP.ru, американское издание The National Interest признало новейший российский комплекс звукотепловой разведки серьёзной угрозой для тяжелой артиллерии армии США.

Армия и безопасность