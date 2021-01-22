Россия и Венгрия заключили договор на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: REUTERS

Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как сообщил пресс-служба Минздрава России, вопрос поставок препарата глава российского ведомства Михаил Мурашко обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Их встреча состоялась в пятницу, 22 января, в Москве.

«Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13 заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште», - рассказали в российском Минздраве о ходе встречи, главной темой которой стало сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию

В ходе встречи Мурашко сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и венгерская сторона подписали контракт по поставке вакцины в Венгрию.

Напомним, днем ранее, 21 января, РФПИ сообщили о регистрации «Спутник V» в Венгрии. В стране российскую вакцину зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.