В Лиге безопасного интернета выступили за ограничение TikTok в России из-за призывов к протестам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лига безопасного интернета выступила за ограничение доступа к социальным сетям TikTok и Twitter в России. Причиной стали призывы среди несовершеннолетних к протестам в субботу, 23 января. Об этом сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«В социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте среди детей массово распространяются видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23 января», - отметил директор лиги.

Мизулина заявила, что Лига безопасного интернета призывает органы власти и правоохранителей предпринять «шаги для пресечения распространения запрещенной информации вплоть до ограничения скорости траффика», или полной блокировки на территории России Tik Tok и Twitter, которые, по ее словам, наиболее активно распространяют подобную информацию.

Глава лиги отметила, что ограничения доступа должны быть предприняты из-за нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Мизулина добавила, что подобные видеоролики созданы по единым шаблонам и являются циничной провокацией в отношении ребенка, что в итоге может привести к трагическим последствиям.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре сообщили, что оштрафуют TikTok, Twitter, а также ВКонтакте, Facebook, Instagram и YouTube за распространение информации, призывающей несовершеннолетних участвовать в несанкционированной акции протеста.