ГУМВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГУМВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях в субботу, 23 января, а также за распространение призывов к участию в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», - говорится на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что правоохранители будут незамедлительно реагировать на подобные правонарушения и «предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка». Отмечается, что правонарушители будут привлекаться к ответственности, предусмотренной законом.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться на провокации, и не принимать участия в несогласованных акциях.

Напомним, ранее Генпрокуратура России предупредила, что правоохранительные органы будут пресекать все незаконные акции 23 января. Кроме того, в ведомстве потребовали ограничить доступ к сайтам, призывающим собраться на подобные акции.

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