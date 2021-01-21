Генпрокуратура РФ потребовала пресекать незаконные акции 23 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Россия обратилась к правоохранительным органам с призывом пресекать все незаконные акции в субботу, 23 января. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе по мерам прокурорского реагирования в связи с призывами к участию в незаконных массовых мероприятиях

«Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности», - говорится в заявлении Генпракуратуры.

В ведомстве также потребовали ограничить доступ к сайтам, которые призывают собраться на незаконные акции. Лицам, призывающим к незаконным акциям протеста, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok прекратить распространение незаконной информации для несовершеннолетних, а также удалить призывы к участию в протестных акциях. Ведомство также обратилось к соцсетям с требованием не допускать распространения информации, вовлекающей подростков в незаконные действиям.