Михаил Мишустин отправил в отставку главу Россвязи Олега Духовницкого

Михаил Мишустин. Фото: Михаила Климентьева / ТАСС

В пятницу, 22 января, премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку главу Федерального агентства связи (Россвязь) Олега Духовницкого. Решение принято в связи с упразднением этого ведомства. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«Освободить Духовницкого Олега Геннадьевича от должности руководителя Федерального агентства связи в связи с упразднением Федерального агентства связи», - говорится в сообщении.

Также глава правительства освободил от занимаемой должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, который находился на этом посту с 2012 года.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Функции Россвязи перешли министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры). Процесс ликвидации обоих ведомств должен завершиться до конца июня текущего года.