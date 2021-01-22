В Кремле оценили планы США продлить договор СНВ-3

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва выступает за сохранение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и приветствует предложение Вашингтона продлить это соглашение. Такую позицию огласил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что многое в данном случае зависит от деталей американского предложения

«Мы можем только приветствовать политическую волю (США), но все зависит от деталей предложения, которые я не готов пока комментировать, их предстоит изучить», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении американских властей предложить России пятилетнее продление договора СНВ-3. При этом ранее уже сообщалось о желании нового президента США Джо Байдена продлить соглашение на несколько лет. Напомним, если договор не будет продлен, то его срок действия закончится уже в 2021 году.