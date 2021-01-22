Роскомнадзор: соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях

Роскомнадзор заявил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях Фото: REUTERS

По требованию Генеральной прокуратуры России и Роскомнадзора социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях протеста в субботу, 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, к утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38 процентов информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». В ведомстве уточнили, что в данной соцсети продолжается наибольшая активность и появляются новые призывы.

Кроме того, соцсеть ВКонтакте и видеохостинг YouTube пресекли распространение 50 процентов подобной информации, Instagram удалил 17 процентов.

«Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, днем ранее, 21 января, в Роскомнадзоре сообщили, что оштрафуют TikTok, Twitter Facebook, Instagram, ВКонтакте, и YouTube за распространение информации, призывающей несовершеннолетних участвовать в несанкционированной акции протеста.