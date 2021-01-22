Его забирали домой, но он возвращался: В Турции пес несколько дней ждал своего хозяина у больницы

Преданный пес ждет несколько дней своего хозяина у больницы. Фото: скриншот видео.

В турецком городе Трабзон, у входа в больницу была замечена собака. Оказалось, что пес вовсе не бездомный, его имя Бончук, и он преданно ждет своего хозяина Джемаля Сентурк, который проходит лечение. Собака приходит ровно в 9 утра ко входу в больницу и терпеливо ждет появления своего друга.

Домашнее животное последовало за машиной скорой помощи, которая 14 января доставила ее владелица в больницу в черноморском городе Трабзон, сообщает агентство DHA.

Дочь Сентурка, Айнур Эгели отвозила Бончука домой, но собака убегала обратно в больницу.

Охранник больницы Мухаммет Акдениз сказал: "Она приходит каждый день около 9 утра и ждет до темноты. Когда дверь открывается, она заглядывает внутрь".

Собака последовала за каретой скорой помощи, которая увезла ее хозяина. Фото: скриншот видео.

В среду Бончук наконец воссоединился с Сентурком, когда его выкатили на улицу в инвалидном кресле.

«Она очень ко мне привыкла. И я тоже постоянно скучаю по ней », - сказал он.

Сентурк вернулся домой с Бончуком.

В среду Бончук и Джемаль Сентурк отправились домой. Фото: скриншот видео.

Ранее летом 2020 года сообщалось о собаке, которая уже 11 лет ждет своего погибшего хозяина на месте произошедшего ДТП и отказывается жить у других людей.