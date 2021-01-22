МИД РФ отреагировал на публикацию о несанкционированных митингах на сайте посольства США

МИД отреагировал на публикацию о митингах на сайте посольства США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ отреагировал на публикацию на сайте посольства США информации о дате и времени проведения несанкционированных митингов в России.

В МИД отметили, что "попытки подобного освещения будут рассматриваться, как грубое вмешательство в дела России".

- Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами», - сказано в Telegram-канале дипведомста.

Напомним, что Роскомнадзор предупредил граждан России, что участие в несанкционированных акциях в период пандемии коронавируса может быть опасным для здоровья.

СК завел уголовное дело по факту призыва несовершеннолетних граждан к участию в несанкционированных акциях в сложный эпидемиологический период. Об этом ранее сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила родителям, что "детям не нужно участвовать "в политических баталиях".