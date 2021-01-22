Собянин считает недопустимым проведение незаконных акций 23 января с привлечением детей

Собянин назвал недопустимым проведение незаконных акций 23 января и вовлечение в них детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о недопустимости проведения незаконных акций 23 января.

"На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам", - заявил в пятницу градоначальник в эфире телеканала "Москва-24".

Ранее МВД и Генпрокуратура РФ предупредили граждан о незаконности участия в несанкционированных акциях и предусмотренной законом ответственности. В ведомствах подчеркнули, что подобные мероприятия несут опасность, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Ранее в соцсетях появилась множественная информация о возможной несанкционированной акции 23 января, к которой привлекают несовершеннолетних. Генпрокуратура РФ призвала к ответственности шесть социальных сетей, в которых распространялась подобная информация.