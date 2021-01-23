Врач назвал вес, после которого не помогут диеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-диетолог Алексей Ковальков сообщил, что от последствий ожирения умирает больше людей, чем от коронавирусной инфекции. Эксперт отметил, что любая диета – это просто способ устранить симптом ожирения, однако главная причина набора веса при этом зачастую остается неизвестна. Далеко не всегда человеку достаточно просто меньше есть.

- На самом деле причин набора веса множество. На диете вы выдержите год – полтора. Жизнь непредсказуема, вы можете сломать ногу и перестать ходить в фитнес-зал. И что тогда? Вес опять начнет набираться, - объяснил Алексей Ковальков на своем YouTube-канале.

Диетолог сообщил, что когда вес человека достигает 160, 180, 200 килограммов, то диеты ему уже не помогут – потребуется обращаться за помощью к специалистам. По его словам, лишний вес провоцирует опасные болезни.

- И тут уже или хирургия, или вы становитесь лежачим пациентом. Опомнитесь, люди. У нас сахарный диабет прет так, что мама не горюй. От него умирает больше людей, чем от коронавируса, - добавил медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что в скором времени мир может охватить эпидемия, которая будет опаснее коронавирусной инфекции, - эпидемия ожирения.