МВД: около четырех тысяч человек участвуют в незаконной акции в центре Москвы

В МВД заявили, что около 4 тыс. человек участвуют в незаконной акции в центре Москвы. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Участниками несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в центре российской столицы сегодня стали примерно четыре тысячи человек. Об этом в субботу, 23 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве на своем официальном сайте.

- На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек, - говорится в сообщении. Это первые данные о количестве участников незаконной акции в столице.

Напомним, сторонники арестованного накануне Алексея Навального распространили призывы провести несанкционированные акции протеста в России 23 января. Российские правоохранители неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций, которые были запланированы в России на 23 января. Эти противоправные акции правоохранители расценивают как провокации и угрозу общественному порядке.