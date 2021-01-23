В центре Москвы протестующие окружили ОМОН

Протестующие в центре Москвы на акции 23 января вышли на проезжую часть и пошли вниз по Страстному бульвару.

Протестующие в центре Москвы на несанкционированной акции 23 января вышли на проезжую часть.

- Ей дорогу попыталась преградить цепь ОМОНовцев - может 10-15 человек. Им удалось остановить движение на несколько минут, но с другой стороны подошла другая группа протестующих и фактически заблокировала ОМОН. Ее не выпускали 15 минут, нападали, пинали ногами, кидали бутылки, завязывали драки. Под крики "Уходи" ОМОНовцам пришлось ретироваться, - передает наш корреспондент Александр Коц.

Напомним, что 23 января в центре Москвы проходят акции протеста сторонников Навального. Ранее Роскомнадзор и СК предупреждали граждан о том, что участие в несанкционированных акциях протеста могут быть опасными для здоровья из-за пандемии коронавируса.

Несанкционированные акции протеста сторонников Навального проходят во многих городах России.