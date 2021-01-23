На несанкционированный митинг в Москве пришли 19 человек, зараженных коронавирусом. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

19 человек, заражённых коронавирусом, пришли на митинг в Москве, сообщил в субботу Департамент Здравоохранения РФ.

Напомним, что в Москве 23 января проходят несанкционированные акции протеста сторонников Навального, который ранее был задержан, а позднее и арестован.

Ранее Роскомнадзор предупреждал граждан России о том, что участие в несанкционированных мероприятиях может быть опасно для здоровья из-за действующей пандемии коронавируса.

Роскомнадзор призвал к отвественности шесть социальных сетей распространивших ранее информацию о планируемой акции протеста 23 января. Представители шести социальных сетей были вызваны для составления протокола в Роскомнадзор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала призывающих к протестам в социальных сетях граждан. Захарова также отметила, что дети не должны учавствовать в "политических баталиях".