Нурмагомедов - завершил карьеру. Но ему кидают вызовы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На турнире UFC257 завершился со-главный поединок - Дэн Хукер проиграл техническим нокаутом новичку промоушена Майклу Чендлеру. Чендлер до этого традиционно дрался в другом турнире - Bellator. И после того, как Чендлер выиграл в августе 2020 года у Бенсона Хендерсона, то - подписал контракт с UFC. И вот, победив Хукера, в октагоне сделал дерзкое и резкое заявление в адрес всех бойцов легкого веса, в том числе и Хабиба:

- Хабиб, если ты надумаешь вернуться, чтобы сделать 30-0, то я жду тебя, побей меня. Если ты сможешь, то бог тебе в помощь. Увидимся, - сказал Майкл Чендлер, обращаясь к Хабибу Нурмагомедову после своей победы.

Напомним, что сегодня, 24 января, проходил турнир UFC257. Главное событие соревнований - это боя Конора Макгрегора и Дастина Порье в легком весе. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Все ждут, что произойдет после турнира - Хабиб Нурмагомедов подумал о том, что может вернуться в октагон после того, как туда снова вернулся Конор.