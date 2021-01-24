"Спасибо за все, Дэйна!". Хабиб тепло высказался про босса UFC

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хабиб Нурмагомедов после завершения турнира UFC 257, где главным событием стал бой Конора Макгрегора и Дастина Порье, продолжает давать комментарии в соцсетях. Все ждут, будет ли дальше Нурмагомедов, который является чемпионом в легком весе, пояс еще за ним, драться дальше. И сначала он написал жесткий пост в Твиттере о Коноре, получил реакцию от ирландца. И вот - пост уважения в Дэйне Уайту:

- Вы можете любить его или ненавидеть, но вы должны его уважать. Этот парень построил UFC как вид спорта. Спасибо за все, Дэйна Уайт. Я тебя уважаю, - написал Хабиб у себя в личном Твиттере.

Напомним, что Конор Макгрегор потерпел поражение, проиграв нокаутом Дастину Порье. Для ирландца это - первый проигрыш в карьере с таким исходом поединка. До того ирландец дрался в январе 2020 года и победил Дональда Серроне.