В Москве возбудили дело после нападения на машину ФСБ на незаконной акции Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские в Москве возбудили уголовное дело после разгрома автомобиля Федеральной службы безопасности на несогласованной акции протеста, которая состоялась в субботу, 23 января. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье 213 российского Уголовного кодекса («Хулиганство») по факту нанесения повреждений машине правоохранительного органа на Цветном бульваре.

Во время несогласованного мероприятия протестующие толпой напали на ехавший с мигалкой автомобиль ФСБ: они прыгали по нему, разбили окна, а также распылили в салоне вещество из баллончика. Участвовали в нападении несколько десятков человек.

Ранее в российской Следственном комитете также сообщили о возбуждении уголовных дел по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве.