В Амстердаме и Эйндховене полиция применила водометы для разгона митингующих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция применила водометы для разгона митингующих в Амстердаме и Эйндховене, выступающие против введенных правительством эпидемиологических мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Согласно сообщениям корпорации полиции также пришлось использовать слезоточивый газ. В ходе акций протеста были задержаны десятки граждан.

На улицах в Эйндховене демонстранты устроили погром магазинов, а в Амстердаме протестующие стали поджигать урны и мусорных баки.

Отмечено, что многие протестующие вышли на улицы без масок и не соблюдали установленную дистанцию в 1,5 м.

Протестующие были недовольны правительственными мерами по борьбе с инфекцией.

Напомним, что с середины декабря 2020 года в Нидерландах был введен практически тотальный карантинный режим - закрыты магазины, в том числе и продуктовые, граждане жалуются, что практически невозможно достать товары первой необходимости, также были закрыты для посещения спортивные клубы, театры и другие культурно-развлекательные учреждения. С 23 января в силу вступило правило комендантского часа. С 21:00 до 04:30 по местному времени (с 23:00 по 06:30 мск) нельзя выходить из дома.