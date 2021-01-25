Общественники предложили в 10 раз увеличить штрафы за приучение детей к алкоголю Фото: Алексей ФОКИН

В России могут в десять раз вырасти штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя. С такой инициативой выступил Член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внести изменения в существующие правила.

Общественник подчеркивает, что спиртное даже в небольших дозах может привести к серьезным изменениям в детской психике и нанести непоправимый вред здоровью.

При систематическом его употреблении у несовершеннолетнего развивается привыкание, а со временем можно вести речь о детском алкоголизме.

Сегодня штрафы за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя составляют 1,5 до 5 тыс. рублей для родителей и иных законных представителей. Это несущественные цифры в сравнении с показателями вреда, который наносится подрастающему поколению.

- Целесообразно внести изменения в статью 6.10 КоАП Российской Федерации в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, - цитирует Rt обращение Хамзаева.

Если инициатива будет поддержана ведомством, то цифры могут вырасти в десятикратном размере: нижний предел увеличится с 1,5 до 15 тысяч рублей, а верхний с 5 до 50 тысяч рублей.

В конце 2020 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила за включение проверки на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию. Одной из причин социального сиротства и семейного неблагополучия является злоупотребление родителями алкоголем и наркотиками и вовлечение в это детей. устанавливать эту проблему можно во время диспансеризации, пишет газета "Известия".