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МИД РФ назвал публикации посольства США об акциях вмешательством во внутренние дела

Американскому послу указали на необходимость соблюдения дипломатических норм
Ксения АНУФРИЕВА
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МИД РФ назвал публикации посольства США об акциях вмешательством во внутренние дела

МИД РФ назвал публикации посольства США об акциях вмешательством во внутренние дела

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия рассматривает публикации американского посольства в Москве о незаконных акциях как прямое вмешательство во внутренние дела государства. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

- Российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявления Госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны, - подчеркнула представитель ведомства.

Она отметила, что в дипведомстве указали послу Соединенных Штатов на необходимость соблюдения дипломатических норм в связи с публикациями о данных беспорядках.

Как сообщал сайт kp.ru, замминистра иностранных дел РФ сегодня заявил американскому послу в Москве протест в связи с поддержкой посольством США несанкционированных протестов в городах России.

Накануне, американская дипмиссия заявила, что внимательно следит за сообщениями о несогласованных акциях в 38 российских городах. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские дипломаты будут вызваны во внешнеполитическое ведомство в связи с опубликованной посольством США информации о «маршрутах протестов».