Ситуация вокруг дела российского политика Алексея Навального и соблюдения его прав в рамках судебного процесса не требует особого внимания президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ - они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами России. Безусловно, будет так и в этом случае, - ответил журналистам Дмитрий Песков на вопрос о том, станет ли Путин контролировать соблюдение прав Навального во время суда и следствия.Песков также заявил, что российские власти не намерены учитывать в случае с Навальным международное мнение.Напомним, вчера, 18 января, суд арестовал Алексея Навального на 30 суток. Он останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу \\"Ив Роше\\", сообщил сайт KP.ru.Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прилёте из Германии.29 декабря 2020 года Навального объявили в розыск за нарушения условий наказания по делу \\"Ив Роше\\": по словам представителей ФСИН, политик многократно нарушил испытательный срок. Условное осуждение ему заменят на наказание, назначенное судом.20 августа Навального экстренно госпитализировали из самолёта, летевшего из Томска в Москву. Спустя меньше двух суток его транспортировали из больницы Омска в немецкую клинику Шарите.2 сентября правительство Германии заявило о содержании в анализах Навального ядов группы \\"Новичок\\". При этом специалисты в Омске не обнаружили в пробах политика следов отравления, а на многочисленные запросы Генпрокуратуры России от западных стран не поступило развёрнутого ответа. Глава МИД России Сергей Лавров назвал ответы ФРГ на запросы по Навальному \\"отписками\\".