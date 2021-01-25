Джет напрокат: В России появился онлайн-сервис аренды самолетов

В России появился первый онлайн-сервис для бронирования самолетов. Фото: Shutterstock

В России появился первый онлайн-сервис для бронирования самолетов. Стать пассажиром личного судна можно, воспользовавшись онлайн-сервисом компании S7 Airlines. Процедура аренды, сообщает перевозчик, простая: достаточно определить дату полета, место назначения, класс обслуживания и оставить заявку на официальном сайте.

Операторы перезвонят путешественнику, согласуют детали. После утверждения заказа необходимо оплатить услуги и предоставить информацию о пассажирах. Все рейсы сейчас осуществляются только из Москвы: в один конец или туда-обратно. В планах компании расширять географию частных полетов.

«Стоимость перелета фиксированная, и чем больше компания соберется, тем выгоднее лететь каждому пассажиру» - сообщил пресс-отдел компании S7 Airlines, цитируя комментарий заместителя генерального директора по продажам S7 Group Игоря Веретенникова.

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, но понятно, что удовольствие это не для среднего работяги. Агентство РИА Новости выяснило, что, к примеру, аренда личного самолета с перелетом из Москвы в Сочи 1 февраля обойдется 1, 365 млн рублей. А это на минуточку — стоимость средней однушки в центре Саратова. Частный рейс в Анапу на эту же дату чуть «дешевле» — стоит 1,249 млн рублей, в Петрозаводск 949 тысяч, в Санкт-Петербург 865 тысяч, в Нижний Новгород 637 тысяч рублей.

Несмотря на заоблачные по меркам средних российских зарплат цены, спрос на такие перелеты явно будет. В пандемийный год множество звезд отечественного шоу-бизнеса отправляются в отпуск именно на частных лайнерах. Так, Полина Гагарина улетела в отпуск с детьми и поделилась фотографиями из джета.