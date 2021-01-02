Полина Гагарина, похоже, не из тех женщин, которые отступают от задуманного. На днях стало известно, что бывший муж певицы Дмитрий Исхаков запретил звезде вывозить на отдых их дочь Мию. Однако артистка наплевала на запрет бывшего избранника и решила вопрос по-своему.\\"Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным... Но кто не хочет - ищет причины, а кто хочет - ищет способы. Я нашла решение\\", - написала в блоге Полина Гагарина.Она разместила фото с детьми. В кадре вокалистка предусмотрительно закрыла лицо дочки рукой. Полина сообщила, отправилась на курорт частным самолетом. \\"Это очень удобно, потому что можно выкупить не целый самолет, а, например, одно или несколько кресел. Из-за постоянных отмен регулярных рейсов этот вариант точно выручит. Цена за такую услугу не сильно дороже бизнес-класса, а комфорт и безопасность выше. Спасибо вселенной, что слышит меня. Мы отдыхать\\", - похвасталась блондинка.Ну а ее бывший муж Дмитрий Исхаков остался болеть в Москве. \\"Заболел. Я так мечтал и готовился поехать к Миюше и встретить праздник с неи вдвоем. Подарками забил машину, предвкушал. Она тоже немного болела последние дни декабря, так что я решил не рисковать и поберечь ребенка. Остался дома... Телек не включал. Тишина\\", - делился фотограф.Ранее стало известно, что он запретил Гагариной вывозить дочь на отдых. Полина ситуацию предпочла не комментировать, а вот ее экс-супруг заявил, что принял такое решение \\"в интересах своего ребенка\\". Фотограф утверждает, что бывшая жена заранее не обсуждала с ним поездку, и он узнал о предстоящем путешествие \\"от третьих лиц\\". \\"Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил\\", - возмутился он.Более того, Дмитрий подозревает, что во время отдыха его бывшую жену будет сопровождать \\"человек, статус которого ему совершенно не ясен\\". Как уточнил Исхаков в разговоре с подписчиками, Гагарина решила полететь в отпуск вместе с Мией и \\"никому не известным\\" мужчиной. Это фотограф считает недопустимым. \\"Я бы обязательно сперва поговорил с мамой ребенка. И точно бы не взял ребенка на отдых с условной любовницей\\", - сказал, как отрезал, встревоженный отец.