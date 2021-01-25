Врач предупредила о последствиях, которые проявляются через два месяца после коронавируса

Врач предупредила о последствиях, которые проявляются через 2 месяца после коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус зачастую не проходит бесследно. Даже после выздоровления пациенты продолжают чувствовать слабость, одышку и другое недомогание. Но оказывается, некоторые симптомы могут появиться только через пару месяцев после болезни.

О них kp.ru рассказала главный врач СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова.

По ее словам, боли в суставах, груди, депрессивные состояния проявляются только через два месяца после выздоровления.

- Это происходит потому, что вирус SARS-COV2 заражает любые клетки, на поверхности которых есть рецептор АСЕ2, а они есть в носоглотке, ЖКТ, легких, коре и стволе головного мозга, - объяснила Вострикова в интервью kp.ru.

Поэтому тем, кто перенес коронавирус, нужно тщательнее следить за своим здоровьем и замечать все изменения в организме. Если что-то беспокоит, стоит в любом случае обратиться к врачу.