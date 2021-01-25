Путин предложил запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе РФ подготовить проект закона, который будет запрещать публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во время Второй мировой войне. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 25 января.

Соответствующий документ предлагается подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию Госдумы. Работать над ним рекомендуется совместно с оргкомитетом «Победа».

«Подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне», - говорится в постановлении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, среди постановлений, опубликованных на сайте Кремля, также поручение главы государства Министерству просвещения и Минкультуры проработать вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.