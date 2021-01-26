Генсек ООН: Пандетия привела к худшему экономическому кризису за последние сто лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что из-за пандемии коронавируса мир сейчас переживает самый тяжелый экономический кризис за последние 100 лет. По его словам, сегодняшний мир можно описать одним словом — «хрупкость».

«Более двух миллионов человек погибли (в результате заболевания COVID-19 – прим. ред.), и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет», - заявил генсек ООН, выступая на мероприятии «Давосская повестка дня».

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