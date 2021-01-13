«Уже полгода не чувствую ни запаха ни вкуса, перенес ковид легко, но все это осталось. Что делать - непонятно», «У меня при коронавирусе была только слабость и потеря обоняния, а через три месяца стала неметь нога, проверилась - тромб», - подобных откликов в соцсетях накапливается все больше. Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, без госпитализации, продолжают страдать из-за ощутимого ухудшения здоровья. При этом у некоторых ПЦР-тесты обнаруживают генетический материал зловредного вируса спустя недели, а то и месяцы после выздоровления. Что наталкивает ученых и врачей на мысль: не превратилась ли новая напасть в хроническую болезнь?! О такой вероятности упомянула и глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нельзя исключить, что коронавирус нового типа может оставаться «жить» на слизистых, сохраняться в организме, как, например, герпес или ВИЧ», - рассказала она на всероссийской пресс-конференции в ноябре прошлого года. Пока нет достоверных научных данных по этому вопросу, во избежание рисков даже переболевшим и вакцинированным гражданам обязательно нужно носить маски, подчеркнула главный санитарный врач.Что же происходит в организме тех, кто перенес инфекцию? На что рассчитывать в будущем, что предпринимать, чтобы улучшить свое состояние? «КП» изучила материалы научно-медицинских исследований и опросила экспертов.«СИЛ НЕТ, СУСТАВЫ КРУТИТ»Специалисты университетской клиники «Agostino Gemelli» в Риме опубликовали научную работу под названием «Длительно сохраняющиеся симптомы у пациентов после острого COVID-19». Исследователи выделили самые частые проблемы, которые остаются людям «в наследство» от ковида. Состояние пациентов оценивали в среднем через 60 дней после появления первых симптомов болезни. Возраст наблюдаемых был самым разным - от 19 до 84 лет.- Больше половины выздоровевших - 53% - продолжали страдать от быстрого утомления и усталости (известно, что постоянная усталость является характерным признаком хронических вирусных заболеваний).- У 43,4% переболевших сохранилась одышка.- Боли в суставах мучили почти каждого четвертого из перенесших ковид (27,3%).- Примерно каждый пятый жаловался на боли в груди (21,7%).В целом ухудшение состояния отмечено у 44% переболевших пациентов. 55% получили три и более неприятных последствий. У каждого третьего (32%) сохранился один или два симптома. И только 12,6% полностью избавились от всех признаков болезни.КОВИД ЦЕЛИТСЯ В СЕРДЦЕ?В еще одном, бельгийско-голландском исследовании оценивалось состояние переболевших в среднем через три месяца после заражения ковидом. Причем здесь уже речь идет о перенесших инфекцию в легкой форме, без госпитализации, людях в возрасте 38-54 лет. Отголоски болезни сохранились у большинства. Лидирует снова усталость (98% жалоб), мышечная слабость (90%). Также многих стали мучить нарушения сна (88%) и боли разного характера (87%).Одна из гипотез говорит о том, что ковид может вызывать хроническое воспаление оболочки кровеносных сосудов. Однозначных подтверждений этого пока нет, но исследователи обращают внимание на частые неполадки в сердечно-сосудистой системе у перенесших коронавирусную инфекцию. Немецкие ученые опубликовали в авторитетном международном журнале JAMA Cardiology пугающие данные о поражении сердца у 78% ковидных пациентов вскоре после выздоровления. У 60% наблюдалось продолжающееся воспаление сердечной мышцы (миокарда). Причем, такие осложнения были замечены назависимо от тяжести болезни, у пациентов разных возрастов, в сроки до 92 дней после первых симптомов COVID-19.А МОЖЕТ, ВСЕ ПРОЙДЕТ?Как рассказал «КП» врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Кирилл Зыков, для шансов на восстановления легких решающим сроком, скорее всего, будет первый год после болезни. «19-летнее наблюдение за пациентами, которые перенесли SARS (атипичную пневмонию 2002-2033 гг., вызванную вирусом-родственником нынешнего SARS-CoV-2), показало, что в течение первого года после инфекции может идти уменьшение уплотнений в легких. После года подвижек в положительную сторону уже не было», - пояснил эксперт.Что касается восстановления обоняния, то по данным на сегодняшний день у 5-10% переболевших способность распознавать запахи после ковида, судя по всему, утрачивается безвозвратно, сообщил директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета профессор Валерий Свистушкин. Но у 90-95% обоняние, к счастью, возвращается.А что же с сердцем? Главный кардиолог Минздрава академик РАН Сергей Бойцов предупреждает: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями после коронавирусной инфекции в большинстве случаев получают опасный удар по здоровью. При этом для каждой сердечно-сосудистой болезни есть свои тревожные признаки, сигналящие об усугублении недуга:- при сердечной недостаточности - усиление одышки,- при нарушениях сердечного ритма - учащение или усиление ощущений перебоев в работе сердца,- при гипертонии - ухудшение контроля за давлением при использовании ранее назначенных лекарств. То есть препараты, помогавшие до ковида, становятся менее эффективными для снижения давления, чем прежде.Во всех этих случаях нужно, не откладывая, обращаться к врачу-кардиологу.ЭТО ПРИГОДИТСЯКак снизить риски осложнений и возможных рецидивов1. Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то независимо от ее тяжести желательно оценить состояние разных органов и систем организма. Все сразу можно проверить в ходе бесплатной диспансеризации. Напомним, начиная с 40-ка лет, она полагается россиянам ежегодно. С 18 до 39 лет - диспансеризация раз в три года, и ежегодно можно проходить профилактический медосмотр (подробности - в разделе «Здоровье» на kp.ru)2. Если у вас есть конкретные жалобы, даже самые слабые признаки недомогания, не запускайте их в надежде, что «все рассосется». Обращайтесь к врачам. Как отмечают специалисты, наиболее часто после ковида пациенты нуждаются в консультациях и обследованиях по профилю кардиология, эндокринология, гастроэнтерология и неврология.3. При любых заболеваниях риск осложнений или обострения хронических инфекций резко растет в случаях повышенных нагрузок, стрессов и ослабления иммунной системы. Чтобы этого не случилось, нужно:- избегать недосыпа, сильных стрессов (снизить их помогают самые разные способы, вплоть до приема соответствующих лекарств по медпоказаниям);- обязательно двигаться, не вести сидячий образ жизни (хотя бы просто ходите по комнате, делайте простейшие упражнения!);- добавить в питание побольше овощей (свекла, морковь, капуста, тыква, болгарский перец), рыбы (при подагре - не чаще 2-3 раз в неделю) и ферментированных продуктов, положительно влияющих на иммунитет через микрофлору кишечника (квашеная капуста, моченые яблоки, японские соевые бобы натто).КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ«Возможно, переболевших накрывает синдром хронической усталости»- Болезни могут протекать в трех формах: латентной (скрытой), острой и хронической. Какая из этих форм будет у пациента, зависит как от самой инфекции, так и от степени сопротивляемости организма, - рассказал «КП» врач, работающий в «красной зоне» одного из ковидных госпиталей, член Ассоциации онкологов РФ Дмитрий Барановский. - Хронические заболевания возникают, когда адаптационные резервы и защитные функции организма исчерпаны, а сама болезнь не ликвидирована иммунитетом. Организм как бы смиряется с наличием повреждающего фактора, включая компенсаторные механизмы.Для любой хронической болезни характерны ремиссии и рецидивы. Обострения (рецидивы) случаются в период, когда компенсаторные возможности организма не справляются - происходит всплеск заболевания.Что касается COVID-19, то известные на сегодня результаты исследований зарубежных ученых не позволяют в полной мере оценить достоверность возникновения хронического процесса. Приведенные данные о нарушении сна, мышечных болях, усталости, скорее, говорят о синдроме хронической усталости.Яркий пример похожей ситуации - бытующее мнение о том, что болезнь Лайма (передается клещами. - Ред.) может переходить в хроническую форму. Сторонники этой гипотезы считают заболевание «стойкой инфекцией», требующей многих месяцев приема антибиотиков. В руководстве по лечению приверженцев этой теории говорится, что хроническая болезнь Лайма проявляется такими симптомами, как усталость, боли в мышцах и суставах, трудности с концентрацией внимания, головные боли и раздражительность (как похоже на последствия ковида, правда?). Однако подобные утверждения о хроническом характере поддерживают далеко не все эксперты.- Еще один важный момент - надежность диагностики короновирусной инфекции, - продолжает врач. - Кроме субъективных ощущений, жалоб пациента, существует набор исследований, включающий КТ органов грудной клетки, ПЦР-тест на наличие коронавируса и анализ крови на антитела к ковиду. Все это в комплексе позволяет нам сделать наиболее достоверный вывод о наличии или отсутствии инфекции.- Если говорить о том, у кого наиболее высоки риски сохранения стойких нарушений здоровья после COVID-19, то прежде всего это пациенты, у которых чаще развиваются тяжелые осложнения ковида, - поясняет Дмитрий Барановский. - По имеющимся на сегодня данным в группе повышенного риска люди старше 65 лет, больные с сахарным диабетом, ожирением, хроническими заболеваниями сердца, почек, печени. А также пациенты с онкологическими заболеваниями, получающие противоопухолевое лечение - по данным наших китайских коллег риск развития тяжелого течения COVID-19 у людей с онкопатологией в 4 раза выше, чем у больных ковидом без злокачественных новообразований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе ощущала ничего странного: Ученые рассказали о женщине, в организме которой нашли 18 мутаций коронавируса47-летняя петербурженка заразилась в больнице от соседки по палате, сдала 17 тестов и проболела полгода (подробности).Вирусолог Александр Лукашев: «Британский» штамм коронавируса потребует дополнительных усилий для остановки эпидемииОдин из ведущих экспертов по COVID-19 оценил вероятные варианты развития эпидситуации при распространении вируса из Соединенного королевства (подробности).