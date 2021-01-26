В Нидерландах задержали более 150 участников беспорядков

Голландцы вторые сутки протестуют против введенного из-за коронавируса комендантского часа Фото: REUTERS

Вот уж третьи сутки – с вечера субботы – в Нидерландах проходят массовые уличные протесты против комендантского часа, введенного властями страны из-за ситуации с коронавирусом. Правоохранители задержали более полутора сотен участников беспорядков.

Об этом в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК) рассказал глава полиции Виллем Вуленерс. По его словам, число задержанных демонстрантов к этому часу возросло до 151. Ранее сообщалось о 70 задержанных.

«В большинстве городов страны вновь воцарилось спокойствие. Исключение составляют города Роттердам и Хертогенбос», - сказал Вулдерс, добавив, что туда для разгона протестующих направляется спецназ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в нескольких городах Нидерландов вспыхнули акции протеста против строгих карантинных мер, предпринимаемых правительством для борьбы с распространением коронавируса. В воскресенье в Амстердаме и Эйндховене протестующие стали устраивать погромы и поджоги, а также бросать в полицейских петарды, камни и бутылки, тем в ответ пришлось применить дубинки, водометы и слезоточивый газ.