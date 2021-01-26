Процесс по импичменту Трампа в сенате начнется в феврале

Сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лихи будет председателем процесса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители американского конгресса вечером 25 января передали в сенат резолюцию об импичменте теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа. В документе указана только одна статья – «подстрекательство к мятежу».

Сама же процедура в сенате начнется после 8 февраля, а председательствовать на процессе разбирательства будет сенатор от штата Вермонт демократ Патрик Лихи, который был председателем и на первом процессе об импичменте Трампу, передает агентство Reuters. Тогда члены верхней палаты американского парламента республиканца оправдали. В этот раз впервые в истории Соединенных Штатов вынести импичмент собираются уже отошедшему от власти главе государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 января Палата представителей конгресса одобрила резолюцию о досрочном отстранении американского лидера от власти, но Трамп остался на президентском посту до завершения срока полномочий, поскольку сенат не успел бы завершить процедуру импичмента и вынести свой вердикт до 20 января.

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