В пандемию россияне стали больше курить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пандемию россияне стали больше курить. Объем продаж традиционных сигарет вырос в денежном выражении на 6 процентов, а стиков для электронных сигарет – на 34%.

Эксперты связывают увеличение числа и объемов курильщиков со стрессом. В пандемию многим пришлось несладко и что бы хоть как-то успокоить нервы, люди налегают на сигареты. Желание избавиться от вредной привычки постепенно отходит на второй план. Например, продажи таблеток и БАДов от курения упал на 17%, а никотиновых пластырей — на 19%. Только в середине марта наблюдался существенный рост продаж лекарств и БАДов на 51%, а также пластырей на 48%. Такие цифры «Известиям» назвали в службе аналитики «Платформы ОФД» и DSM Group.

Доля потребления электронных сигарет растет год от года, особенно ярко это прослеживается в крупных городах. Но переход на современные средства курения нельзя считать избавлением от вредной привычки.

- Происходит подмена. Многие считают, что таким образом бросили курить, но это не так. К тому же, стики и вейпы кажутся «модными и современными», вовлекается большое количество новых курильщиков. В итоге число людей, страдающих никотиновой зависимостью, увеличивается, - отметил терапевт и пульмонолог холдинга «СМ-Клиника» Андрей Леонович.