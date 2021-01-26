ВОЗ призвала соблюдать меры безопасности до всеобщей вакцинации от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Соблюдение социальных и медицинских мер борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо, пока все не будут защищены при помощи вакцинации. Об этом в интервью агентству ТАСС во вторник, 26 января, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Представитель организации отметила, что сама по себе вакцинация не является панацеей, которая была бы способна полностью остановить пандемию коронавируса, однако она может снизить «бремя болезни» и спасет множество жизней.

- Для всеобщей вакцинации надо время, тщательное планирование, признание и спрос со стороны людей. Пока все не будут защищены с помощью прививок, мы обязаны придерживаться всех известных мер безопасности, которые ввели для борьбы с пандемией, - подчеркнула Мелита Вуйнович.

Она сказала также, что государствам сейчас необходимо сфокусироваться на равных поставках вакцин от коронавируса, а не на двусторонних сделках, чтобы обеспечить равный доступ к прививкам жителям всех стран.

Ранее российский эпидемиолог сообщил, что вакцинация от коронавируса не нанесет никакого вреда бессимптомным носителям заболевания.